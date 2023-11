¿Rompe su silencio? Gerard Piqué revela detalles de su separación con Shakira

El ex jugador decidió comentar a grandes rasgos lo que fue su separación con Shakira y afirmó que el público no sabe toda la verdad de los hechos pues el prefirió ‘no pisar el palito’ y no alimentar a la prensa española.

El padre de los hijos de la barranquillera explicó los motivos por los que decidió no brindar ninguna declaración a pesar de haber sido tildado con fuertes calificativos por haber terminado su romance con la cantante quien en su momento se mostró afectada con lo sucedido.

Los motivos

Gerard Piqué finalmente habló sobre todas las críticas que recibió pro su polémica separación con Shakira y es que el ex pelotero dejó en claro que por su salud mental no quiso revelar en su momento los motivos y razones que lo llevaron a finalizar su relación de 12 años con la artista.

«Si hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada», explicó.

Asimismo, dejó en claro que hasta la actualidad no contará la verdad de como se dio su separación ya que lo prefiere guardar para su privacidad y así no levantar más especulaciones en su contra.

«La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado y no quiero que salga, porque es privado y es mío… muchos se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales», acotó.

Finalmente, el exdeportista dejó en claro que no daría su versión de los hechos relacionados con la madre de sus hijos. «Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré».

¿Por qué se separaron Shakira y Piqué?

La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué anunciaron su separación a principios de junio de 2022.

En ese entonces lo confirmaron a través de un comunicado en el que pidieron respeto a su privacidad por el «bienestar» de sus hijos, después de los constantes rumores que circularon por días en torno a una posible ruptura entre ambos.

“Lamentamos confirmar que nos separamos. Por el bienestar de nuestros hijos, que son nuestra máxima prioridad, solicitamos respeto a (nuestra) privacidad. Gracias por su comprensión”, dice el comunicado conjunto.

Los meses siguientes fueron difíciles para la cantante colombiana, quien habló públicamente por primera vez casi cuatro meses después de anunciar su separación del futbolista en una entrevista en la que dijo que se trata de «la etapa más oscura de mi vida».

Sin dar detalles de por qué terminaron, Shakira también dijo que, sin importar cómo quedaran las cosas con él, Piqué seguiría siendo el padre de sus hijos y que buscarán lo mejor para ellos en el tema de la custodia.