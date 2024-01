¿Ya no habrá boda? Gerard Piqué y Clara Chía habrían cancelado sus planes de matrimonio

Al parecer el amor se estaría acabando entre Gerard Piqué y Clara Chía y es que según algunos medios la pareja canceló sus planes de matrimonio debido a diferencias que tendría el exjugador con los padres de su prometida.

Desde el inicio, el romance entre Clara Chía y Gerard Piqué ha sido un torbellino de emociones para los medios. Y es que, aunque intentaron mantener un perfil discreto, las cámaras no dejaron de seguir los pasos de la pareja.

¿Qué pasó?

Y es que según medios españoles los padres de la catalana no estarían dispuestos a aceptar al exjugador como parte de la familia este sería el principal motivo para que no se den el sí en el altar.

Según el paparazzi Jordi Martín los padres de Clara chía han expresado abiertamente su desaprobación hacia Piqué incluso le han prohibido la entrada a su hogar y se rumorea que esto se debe a la actitud soberbia del ex de Shakira.

Debido a esto los planes de boda entre Clara y Gerard han tenido que tener un alto para nuevamente replantearse si es la decisión correcta para ellos.

Y es que la pésima relación de los padres de la rubia con Gerard a obstaculizado que su relación marche un buen camino.

Otros factores

A esto le sumamos que la diferencia de edad entre la pareja la cual son 12 años es otra piedra en el zapato para la relación quien inicialmente parecía estar viento en popa.

Pues como todo padre de familia ambos quieren lo mejor para su hija y consideran que el ex pelotero no es un buen partido para su pequeña.

Es así que esta drástica decisión lleva a la relación a un futuro incierto y para revertir esta situación Gerard tendrá que ganarse el cariño y la aprobación de los padres de Clara.

Cabe resaltar que por el lado de Gerard también se ha encendido la polémica debido a que una multitud de seguidores de Shakira hasta el día de hoy lo critican por ser un personaje altanero y soberbio.

Revela detalles de su separación

Gerard Piqué finalmente habló sobre todas las críticas que recibió pro su polémica separación con Shakira y es que el ex pelotero dejó en claro que por su salud mental no quiso revelar en su momento los motivos y razones que lo llevaron a finalizar su relación de 12 años con la artista.

«Si hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada», explicó.

Asimismo, dejó en claro que hasta la actualidad no contará la verdad de cómo se dio su separación ya que lo prefiere guardar para su privacidad y así no levantar más especulaciones en su contra.

«La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado y no quiero que salga, porque es privado y es mío… muchos se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales», acotó.

Finalmente, el exdeportista dejó en claro que no daría su versión de los hechos relacionados con la madre de sus hijos. «Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré».