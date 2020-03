Gerardo Zamora, denunciado de acoso sexual

El fin de semana una mujer utilizó su cuenta de Facebook para denunciar de acoso sexual al actor Gerardo Zamora, inmediatamente 9 chicas se unieron a las acusaciones contra el protagonista de la novela ‘Que buena raza’.

En las conversaciones que mostraron las denunciantes se puede apreciar como Zamora insiste en invitarlas a salir o a su casa y al ver la negativa, las empieza a insultar.

“Es un patán. De esos ‘gilerazos’. Yo moría por él y le mandé solicitud, me comenzó a escribir e insistía en vernos. Me intimidaba mucho, así que siempre quedaba con él pero al final me arrepentía”, se puede leer en algunas de las acusaciones contra el actor.

Cabe mencionar, que la mayoría de las chicas manifiesta que el maltrato de Gerardo ocurrió cuando eran jovencitas. Incluso, una dijo que era adolescente.

“CLONARON MIS REDES SOCIALES”

A través de un comunicado, el actor aseguró que sus redes sociales fueron clonadas y todo se trataría de un mal entendido.

“Ante las recientes publicaciones en las que se me acusa de acoso. Informo, que he sido víctima de clonación de mis cuentas en redes sociales, motivo por el cual, pido que no se dejen engañar por personas inescrupulosas, quienes usan mi nombre para actos tan bajos”, indicó, agregando que en el 2018 denunció que habían creado una cuenta en Facebook con su mismo nombre.