German Loero no irá a votar por miedo: “Debo proteger a los míos”

El actor peruano, Germán Loero, ha tomado una drástica decisión con respecto a las elecciones 2021, pues reveló abiertamente que no acudirá a las urnas por miedo a contagiar a sus seres queridos.

A través de redes sociales, el artista señaló que no cumplirá con su deber ciudadano, ya que la situación que atraviesa el país no es la adecuada como para llevar a cabo unas elecciones presidenciales.

“Estamos en un momento durísimo de la enfermedad, no se equivoquen, deberíamos estar en confinamiento absoluto y la gente está en la calle, muchos de viaje, en verdad no lo entiendo. Tenemos que dar esperanza, aunque uno se sienta mal por tanta gente, compañeros y compañeras, amigos que cada día fallecen, no se sabe a quién le puede tocar, paz para sus familias”, se lee al inicio de la publicación.

Asimismo, Germán Loero recalcó que no se trata de una decisión egoísta, sino que, en más de 1 año de encierro, ningún familiar se ha contagiado de la COVID-19 por lo que no quiere que alguno contraiga la enfermedad a puertas de vacunarse.

“No iré a votar por muchos motivos, ya pueden imaginarse cuales. Jod*, pero debo proteger a los míos. Ha sido duro hacerlo todo este tiempo, más de un año de encierro, paciencia y resistencia, así seguiré”, finalizó Germán.

