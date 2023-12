«Me atacan pero comen pollo a la brasa», Giacomo Bocchio responde tras críticas por practicar la cacería

Giacomo Bocchio no se quedó callado tras haber recibido duras críticas tras revelar que practica la cacería y es que el experto en cocina hizo un llamado a la reflexión.

El jurado de «El Gran Chef famosos» confesó que está práctica lo viene realizando desde muy pequeño, pero existen personas que se golpean el pecho por esta actividad cuando también son consumidores de carne o pollo.

Sin pelos en la lengua

Giacomo Bocchio confesó ser un fan de la cacería de animales pues le fue inculcado desde muy pequeño desarrollando un interés por la cacería, sin embargo, aseveró que esto le ha llevado a tener que lidiar con todo tipo de críticas.

El experto en cocina afirmó que desde pequeño practica la cacería en su querido Tacna, desde ahí se convirtió en uno de sus pasatiempos más significativos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por giacomo bocchio (@giacomo_bocchio)

Pero las críticas no iban a tardar en llegar ya que algunos consideran de inhumano matar a animales solo por gusto o disfrute por lo que el jurado de «El Gran Chef» ofreció un contundente mensaje.

compartió su punto de vista sobre la cacería. «Hoy en día, mi rebeldía es llamarle algo bueno a lo que la sociedad suele llamarle como algo malo. La cacería, por ejemplo. Yo abiertamente hablo sobre la cacería», expresó.

Además, dejó en claro que sabía que iba a ser blanco de críticas por realizar este deporte, pese a ello no planea dejar de hacer lo que más le gusta.

«Lo más normal es que me ‘funen’ o me ataquen personas que después se comen un pollo a la brasa», agregó.

Como estocada final compartió un fuerte mensaje que podría cuestionar a todo aquel que considere este deporte de insensible y cruel.

Mira también: ¡Doña Nelly ‘reaparece’! Irma Maury deja consejo a Lucho Cáceres tras críticas a AFHS

«Si todo el mundo cazara, comeríamos menos animales y la gente los valoraría muchísimo más», añadió.

Finalmente, dejó en claro que respeta los estilos de vida de cada persona en especial de las veganas quienes serían sus principales retractores.

«Yo respeto a los veganos y respeto a todas las formas de pensar, por supuesto”, sentenció.

Suenan las campanas

Como muchas personas del espectáculo nacional, Giacomo Bocchio ha decidido mantener su vida en privado. El chef no se expone mucho y evita hablar sobre su relación con Brenda Dávila, ya que prefiere mantener el perfil bajo.

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a todos al publicar un romántico y emotivo video en redes sociales. En el clip, se pude ver que Giacomo Bocchio le preparó una verdadera sorpresa a Brenda Dávila y le pidió matrimonio frente a sus amigos y seres queridos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brenda Davila (@brendamddiaz)

“Si hasta la eternidad. Eres tú, tú has hecho que mi vida de una vuelta 360. Me has hecho entender que la vida es más que lo que vivimos en el día a día, mi compromiso es contigo ante los ojos de Dios y eso es algo que nada ni nadie lo va a poder cambiar. El tiempo de Dios es perfecto y este es solo el inicio de algo grande que él tiene preparado para nosotros 02/12/23″, posteó Giacomo Bocchio en sus redes sociales.

Mira también: ¡Un momento especial! Romina Gachoy y Jean Paul Santa María celebran Navidad con hijos de Angie Jibaja

Ambos se lucieron muy emocionados y no dudaron en registrar todos los momentos, al igual que sus invitados. Pese a que en un momento se pensó que se trataría de algún cumpleaños o celebración familiar, el emoji de una pareja recién casada en un carro terminó por confirmar que Giacomo Bocchio le pidió matrimonio a Brenda Dávila.