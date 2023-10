Giacomo Bocchio y su paso por la tv nacional que pocos conocían: Fue ganador de un concurso de cocina

El actual jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, Giacomo Bocchio, es un reconocido chef con trayectoria. Sin embargo, pocos conocen la ocasión en la que él también participó en un concurso culinario. Además, compitió contra los mejores cocineros del Perú llevándose la victoria con uno de sus platos maestros. Y es que Giacomo Bocchio es muy cuidadoso a la hora de cocinar y lo ha demostrado desde sus inicios. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “No sabes escuchar”: Giacomo Bocchio explota contra Fiorella Cayo tras no seguir sus indicaciones

Giacomo Bocchio ganó «Maestros del sabor»

El reconocido Giacomo Bocchio fue una de las revelaciones que trajo el reality culinario ‘El Gran Chef Famosos’. Además, este programa logró enganchar con el público y en el difícil horario en el que estaba. Incluso, muchos no esperaban que tenga este recibimiento por parte del público. Igualmente, el chef oriundo de Tacna ha captado la atención de más de uno debido a su maestría y destreza en la cocina. Pero, aunque no lo creas, no es la primera vez que Bocchio participa en una competencia de este tipo.

Cabe resaltar que estudió tres años en el InstitutoLe Cordon Bleu, con una especialidad en Pastelería y Panadería. Por ello, puso a prueba toda esta experiencia cuando postuló en el 2020 al programa «Maestros del sabor», concurso organizado por la cerveza Cusqueña, que tenía como meta encontrar el mejor talento peruano de nuestra gastronomía.

Tras la competencia, el tacneño triunfó y ganó los 50.000 soles que se otorgaba de premio. Sumado a esto, la exposición en televisión logró que su popularidad crezca y que se animase a impulsar sus redes sociales, en especial su canal de YouTube. De igual forma, recordemos que el maestro Bocchio ganó esta competencia preparando su especialidad, un chuletón charcutiere, un plato que cuenta con más de 300 años de antigüedad.

También te puede interesar leer: “No sabes escuchar”: Giacomo Bocchio explota contra Fiorella Cayo tras no seguir sus indicaciones

Defiende a ‘El Gran Chef Famosos’

Por otro lado, a través de un video en TikTok, el chef Giacomo Bocchio detalló lo que se realiza realmente en el programa ‘El Gran Chef Famosos’. Recordemos que durante las diferentes temporadas del programa, el jurado ha tenido diferencias con algunos participantes a la hora de evaluar sus preparaciones. Por ello, reafirmó que al programa no se viene a aprender a cocinar, sino a demostrar lo que uno sabe y mejorar en cada una de las etapas.

«Los he escuchado mucho hablar de venir a aprender. Pero yo les he dicho que acá no se viene a aprender, acá se viene a demostrar lo que uno aprendió. Esto es una competencia, no una escuela de cocina. Evidentemente uno aprende, haciendo uno aprende. Pero, la idea es que practiquen en su casa e investiguen en su casa», sostuvo el chef Giacomo Bocchio.