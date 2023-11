«Giacomo ha estado conmigo todas las noches» Mónica Zevallos envía picante comentario al jurado de «El Gran Chef»

La recordada conductora de televisión, Mónica Zevallos, no dudó en dejarle un pícaro comentario al jurado de «El Gran Chef Famosos», Giacomo Bocchio. Sin dudarlo, ella asombró a los demás participantes del programa al contar que estuvo acompañada del chef durante varias noches. Por su parte, el jurado tomó esta broma de la mejor manera, pues se mostró alegre mientras la participante le lanzó el coqueto comentario. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Zevallos y su picante comentario hacia Giacomo Bocchio

La exconductora de televisión lanzó un picante comentario hacia Giacomo Bocchio durante el programa «El Gran Chef Famosos». Ella no dudó en bromear con el jurado y mencionó que estuvo muy bien acompañada con él durante las noches. Obviamente, esto se trataría de una broma por parte de la participante, quien ya ha «trolleado» en otras oportunidades al estricto chef.

«He estado practicando viendo muchos videos bien acompañada. Va a sonar mal, he estado bien acompañada. Peor va a sonar porque he estado bien acompañada de Giacomo todos estos días. Todas las noches. Giacomo ha estado conmigo todas las noches. Todo todo, la sazón sobre todo (hemos practicado). He estado viendo mucho los videos de Giacomo. Gente malpensada», comentó alegremente la recordada conductora de televisión.

‘Trolleo’ al jurado de ‘El Gran Chef’

En una de las transmisiones del programa ‘El Gran Chef Famosos, el jurado se acercó a la estación de la participante Mónica Zevallos para evaluar sus desempeño. Ante ello, Giacomo Bocchio, quien es uno de los jueces y reconocido chef, le dio un par de consejos e indicaciones a la recordada conductora de «Vale la pena soñar». Sin embargo, ella sorprendió al maestro con una peculiar broma que no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales.

El ‘trolleo’ no pasó por alto en los usuarios, pues Zevallos respondió que «habría que preguntarle a un chef» ante las indicaciones de Giacomo Bocchio. Esto tomó por sorpresa al maestro y, de igual forma, los demás jurados rieron por este comentario. Sin embargo, luego la participante aclaró que se trató de una ‘bromita’. «Ay Giacomo, era bromita. Tú eres el chef, el, el, el gran chef», comentó Mónica Zevallos.