El cantante peruano Gian Marco dejó un extenso mensaje en redes sociales claramente respondiendo a las críticas que recibe por parte de algunos usuarios luego de oficializar a la actriz colombiana Juliana Molina.

“Mientras más tiempo pases averiguando y criticando lo que pasa en la vida de los demás, estás perdiendo una gran posibilidad de ser genuinamente feliz contigo. No intentes vivir tu vida a través de otros…terminarás perdiendo siempre, y la frustración está encadenada en tu alma sin salida”, escribió el popular ‘Giani’ a través de sus historias de Instagram.

El artista cerró la historia donde también acompaña el post con la fotografía de la mitad de su rostro dejando un mensaje reflexivo. Juliana.

“Date la inmensa y grata oportunidad de descubrirte, sanar y ver todo lo malo y bueno que hay en ti. Es ahí donde tu vida tomará más sentido”, agregó el cantante.

“No saldría con alguien que tenga hijos”

El cantante confesó sus preferencias en mujeres ahora que se encuentra soltero y afirmó que no saldría con alguien que tiene hijos.

Como ya se sabe Gian Marco se encuentra soltero desde hace ya dos años, pues recientemente se reveló que el artista ya no tenía una relación sentimental con su esposa y madre de sus 3 hijos con quien tuvo más de 25 años juntos.

Gian Marco habló en exclusiva para el programa de Verónica Linares y reveló detalles de su vida privada nunca antes expuestas en redes o tv.

“Estoy solito, tranquilo, en mi chamba (…) Hay que aprender a estar solo, hay gente que no sabe estar sola. No soy de salir mucho; entonces, mi vínculo social es muy reducido (…). El día que llegue alguien voy a ser muy feliz, no en anunciarlo”, dijo el artista.

