Gian Marco feliz por el primer aniversario de su hija y su novia: “Amo verlas felices”

El cantautor peruano quiso felicitar a su hija Nicole Zignago, y a su novia, por su primer año de relación amorosa, y les dejó un emotivo mensaje.

Gian Marco ha demostrado en más de una ocasión que tiene una estrecha relación con su hija mayor, Nicole Zignago. Y así como la aprecia a ella, también quiso demostrarle afecto a la novia de Nicole, Fernanda Piña.

El cantautor peruano felicitó a ambas chicas por el cumplimiento de su primer aniversario, y lo hizo a través de redes sociales. “Hoy quiero dedicarle este post a dos personas que amo profundamente, mi hija Nicole Zignago y su novia Fernanda Piña. ¡Ayer cumplieron un año juntas!”, inició.

“Amo verlas felices, llenas de vida y de una luz gigante, que espero las acompañe por muchos años más. Las amo con toda mi alma”, dijo. Asimismo, hizo espacio para dedicarle unas palabras especialmente a su hija Nicole, en las que resaltó todo las cualidades de la también cantante.

“Gracias hija de mi alma por ser la mujer que eres, por tu honestidad y entrega a la vida. Por ser la hija soñada, la hermana soñada, por tus abrazos, tus mensajes, por ser una profesional increíble, por soñar día a día y trabajar constantemente para cumplir esos sueños. Por atreverte a VIVIR, a sentir, por vivir en libertad, esa libertad que todos los seres humanos debemos aprender a valorar”, expresó.

El cantautor peruano no pudo contener las lágrimas en pleno concierto, al recordar la gran cantidad de críticas que recibió hace unos meses atrás.

El portal de noticias ‘Instarándula’, compartió unas imágenes de lo que sería un concierto en Huancayo de Gian Marco. En esas imágenes, el cantautor peruano se quebró delante de todo su público al recordar la ola de críticas que recibió en su momento.

Y es que hace varios meses, muchos usuarios criticaron a Gian Marco por presuntamente tratar mal a su público. El cantautor explicó que eso le afectó mucho y las personas que lo criticaron, no lo conocen realmente.

“Es muy difícil, no ha sido fácil. La gente vive una parte de mí solamente, otros hablan de mí también”, expresó. “Es muy jodido estar acá parado, es muy difícil hacerlo. Yo no tengo una posición o adopto una pose, soy lo que soy. El que me quiera, que me quiera y el que no, no pasa nada, ya está”, agregó.

Asimismo, recordó también su gran trayectoria en la música, y fuera de las críticas, asegura que eso le da mucha satisfacción, algo que nadie puede arrebatarle. “Pero nadie me quita 31 años de música en mi país, nadie, nadie, nadie. El tiempo cura todo, el tiempo habla por sí solo”, dijo.

