Gian Marco feliz por su hija: “siempre digo que prefiero tener nuera que yerno”

El cantante peruano Gian Marco concedió una entrevista al programa ‘Día D’ y habló sobre las anécdotas en su carrera profesional, su concierto en Perú y la relación que mantiene con sus hijos. Sobre este último, comentaremos en esta nota.

Gian Marco recordó la vez que su hija mayor, Nicole, abrió su corazón y le contó que tenía una enamorada. “Estoy muy orgulloso de Nicole, su valentía, su honestidad y por los ‘huevotes’ que tuvo que decir lo que sentía. Mira, yo he leído las cosas más lindas y las más terribles que te puedes imaginar”, dijo en un comienzo haciendo referencia a los comentarios de la gente en redes sociales.

“Cuando la escuché hablar, era como si me estuviera contando… como lo que era, no quiero decir que era algo normal porque era algo normal, era amor. Cuando conocí a Fer, su novia, me volví loco, a parte siempre digo que prefiero tener nuera que yerno. Así que, si hay un padre o madre que me está oyendo, que intuye, siéntate con tu hijo a hablar porque para eso tuviste hijos”, agregó.

Gian Marco descarta relación con cantante de Pandora

Gian Marco rompió su silencio. Luego que la revista mexicana TV Notas informó sobre una presunta relación entre el cantante y la integrante de Pandora, Isabel Lascurain, el intérprete de “Canción de amor” salió a manifestarse sobre dicha especulación, y llegó a negarla rotundamente.

La noticia no solo se diseminó por medios locales, sino también internacionales, y acaparó la atención del músico peruano y de su querida amiga Isabel Lascurain. Fue por ello que, por medio de una entrevista que le realizó la conductora Mariela Encarnación, el artista aprovechó en referirse al rumor.

“Estaba tranquilo en mi casa y me mandan un WhatsApp de una noticia en TV Notas en la que supuestamente Isabel Lascurain, que es mi hermana de la vida, y yo tenemos una relación… No (tenemos una relación)”, dijo en un inicio el Gian.

Asimismo, agregó que le tiene mucho respecto a la agrupación mexicana femenina Pandora, porque fue el primer grupo musical que le brindó la oportunidad de escribir para un tercero, y lo acercaron al cantante Emmanuel. “Isabel es como mi hermana, la hermana mayor que nunca tuve, es una mujer maravillosa, que también ha pasado por momentos difíciles, pero no estamos juntos”, agregó en otro momento, entre risas.

