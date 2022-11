“Gian Marco fue malcriado conmigo», maquillador ‘echa’ a cantante

Compartir Facebook

Gian Marco nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta y es que esta vez ha salido hablar un ex conocido y ex amigo de su exesposa, salió declarar y contó como era la verdadera personalidad del cantautor.

Cómo se recuerda Gian Marco protagonizó un bochornoso momento cuando humilló y ninguneo al reportero del programa de ‘Amor y fuego’ el solo le pregunto sobre su vida personal, pregunta qué incómodo y enfureció al cantante y reaccionó de una mala manera.

Es así que el maquillador Martín Catalogne se explayo y contó su experiencia que vivió con Gian Marco cuando pertenecía a su círculo social.

El estilista enfatizó que trabajo por años en una aerolínea con Claudia Moro la exesposa y madre de los hijos de Gian Marco.

“No me sorprende (el maltrato al reportero de ‘Amor y Fuego’) porque lo conozco, porque cuando yo volaba, su ex esposa (y yo) éramos del mismo grupo de amigos de tripulantes, he convivido un poco con él”, comenzó diciendo.

Además, recalcó que el artista es una persona déspota a más no poder que tiene una mirada de odio y que siempre se cree superior a los demás.

«He tenido experiencias con él, una experiencia bastante desagradable hacia mi, fue muy malcriado conmigo, en una oportunidad déspota a más no poder. Yo sé lo que es esa mirada y esa cara de odio, y de creerse superior. Ojalá algún día cambie y llegue a ser un poquito mas amable con la gente te da de comer”, dijo Catalogne.

Pésima personalidad

Asimismo, el maquillador afirmó que el cantante no es una persona simpática que sabe vender bastante bien su imagen al público que gracias a ellos ha logrado construir una gran trayectoria musical y además afirmó que es ese tipo de cantantes considerados ídolos, pero cuando lo conoces te llevas una gran decepción.