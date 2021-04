Gian Marco molesto por críticas: “No tolero que me digan sobrado”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No lo tomó de buena manera. El cantante y compositor peruano, Gian Marco Zignago, reveló que no tolera que las personas lo llamen “sobrado”, pues no reflejaría cómo es con sus seguidores como mencionaron.

El portal “Instarándula” compartió una reciente entrevista del autor de “Canción de amor” en un medio extranjero. La periodista le consultó si hay un insulto que lo molesta. Grande fue la sorpresa de todos cuando Gian Marco precisó que existe una palabra que lo incomoda bastante.

“No es insulto, en Perú hay una palabra, no sé cómo se dice en México, hay una palabra que te dicen ‘sobrado’. Algo así como: ¿qué te crees? Cuando alguien me dice sobrado, no lo tolero”, indicó Gian Marco.

También te puede interesar: Mario impresionado con su viaje a Brasil: “Creo que nos quedamos a vivir por acá”

Incluso, el cantante peruano precisó que prefiere una mentada de madre por parte del extraño a que le digan ‘sobrado’. “Prefiero que me mentes a la madre”, finalizó el compositor.

Como se recuerda, hace unos meses, Gian Marco estuvo en el ojo de la tormenta porque distintas personas lo tildaron de soberbio al tener un trato con él. Precisamente, su colega Víctor Yaipén fue quien contó una anécdota junto al cantante que hizo cambiar su parecer.

Debido al “challenge” de “Mi peor experiencia con un famoso”, el popular “Gasparín” recibió una ola de críticas, ya que muchas personas aseguraron que no tenía la misma actitud cuando sus fanáticos lo reconocían por la calle.

También te puede interesar: Leslie molesta por rayadura en su ‘nave’: “¿Qué culpa tiene que tengan tanto odio?”