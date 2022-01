Gian Marco piensa rehacer su vida: “si mañana me enamoro, me enamoro”

Compartir Facebook

Gian Marco habló largo y extenso con ‘América Espectáculos’ acerca de la separación de Claudia Moro, madre de sus tres hijos.

El cantante peruano reconoció que la noticia cayó como ‘bomba’ el año pasado cuando anunció el término de su matrimonio. “Todos se enteraron porque hice un comentario en un podcast, ni siquiera hice una nota de prensa y fue todo un bolondrón. Lo que sí me sorprendió y debo confesarlo, y lo digo con respeto, me ha sorprendido la ligereza de unas personas de hablar sobre mí. Pero es parte del negocio, el negocio de la televisión es eso, es el cotorreo, es la percepción”.

Dijo que tras anunciar que se separó de su esposa, con quien tuvo 25 años de relación, se dio cuenta quiénes eran sus amigos.

“Me sorprendió darme cuenta quiénes son los verdaderos y pocos amigos que tengo, quiénes incluso estando en el medio del espectáculo han sido respetuosos conmigo, quiénes no lo han sido… me tomé un tiempo para darme cuenta cómo la gente me percibe y cómo la gente me ve”, agregó.

El artista nacional e internacional también aclaró que no le cierra las puertas al amor. “Personalmente estoy en una etapa importante de mi vida, pensando en rehacer mi vida de muchas maneras, personal y profesionalmente. Con mucha ilusión, si el día de mañana me enamoro, me enamoro”.

Gian Marco feliz por el primer aniversario de su hija y su novia: “Amo verlas felices”

El cantautor peruano quiso felicitar a su hija Nicole Zignago, y a su novia, por su primer año de relación amorosa, y les dejó un emotivo mensaje.

Gian Marco ha demostrado en más de una ocasión que tiene una estrecha relación con su hija mayor, Nicole Zignago. Y así como la aprecia a ella, también quiso demostrarle afecto a la novia de Nicole, Fernanda Piña.

El cantautor peruano felicitó a ambas chicas por el cumplimiento de su primer aniversario, y lo hizo a través de redes sociales. “Hoy quiero dedicarle este post a dos personas que amo profundamente, mi hija Nicole Zignago y su novia Fernanda Piña. ¡Ayer cumplieron un año juntas!”, inició.

“Amo verlas felices, llenas de vida y de una luz gigante, que espero las acompañe por muchos años más. Las amo con toda mi alma”, dijo. Asimismo, hizo espacio para dedicarle unas palabras especialmente a su hija Nicole, en las que resaltó todo las cualidades de la también cantante.

