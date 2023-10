Gian Piero Díaz habló sobre su salida de ‘Esto es Guerra’ y se refirió a Johana San Miguel ¿Qué le dijo?

El popular conductor Gian Piero Díaz habló sobre los verdaderos motivos de su salida del programa reality ‘Esto es Guerra’ y se refirió a su excompañera de conducción Johana San Miguel. Actualmente se encuentra en Willax Televisión, sin embargo, reveló por primera vez lo que le motivó a dar un paso al costado del programa. De igual forma, habló sobre Renzo Schuller, quien también fue su compañero en la conducción de diversos programas Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gian Piero Díaz reveló los motivos de su salida de ‘Esto es Guerra’

El conocido conductor Gian Piero Díaz reveló sus verdaderos motivos que lo impulsaron a dejar el programa reality. Incluso, se pronunció sobre su excompañera de trabajo Johana San Miguel. De igual forma, él se muestra agradecido por la gran oportunidad que tuvo para conducir grandes programas. Sin embargo, sostiene que ya pasó esa etapa y que prefiere tomar otros retos. Igualmente, reconoce el cariño que le ha brindado su público.

“La verdad es que todos pasamos por etapas y, en este camino de ir creciendo, tengo la suerte y la bendición de poder elegir un formato, producir ‘Posible’ también, colocarlo en un horario y finalmente es seguir cosechando, de alguna u otra manera, toda la chamba de años. Le agradezco muchísimo tanto a ‘Combate’ como a ‘Esto es guerra’, los últimos años, pero particularmente había un desgaste físico, emocional, profesional y lo mejor cuando pasan esas cosas es cortar por lo sano, bonito, nos damos la mano y chau”, afirmó. Por ello, dejó en claro que se debió al desgaste que le ocasionaron estos programas.

¿Qué dijo sobre Johanna San Miguel?

En otro instante, el conductor dejó en claro que debido a sus actividades no ve ‘Esto es Guerra’. No obstante, habló sobre Johanna San Miguel. «La ‘Chata’ (Johanna San Miguel) es una lacra también, obviamente Renzo se la devuelve mencionando a Katia, pero es parte de…”, agregó. Por otro lado, Gian Piero no descarta un amiste con Renzo Schuller: «Solo el tiempo lo dirá».

De igual forma, muchos recuerdan los tensos momentos en el programa producto de la misma competencia. Ante ello, es evidente el desgaste que ha tenido Gian Piero Díaz a través de años conduciendo este formato en la televisión. Incluso, algunos especulan que hubo una enemistad con Johana San Miguel producto de la competencia. Sin embargo, solo ha quedado en rumores.