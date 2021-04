Gian Piero Díaz se aleja de la conducción de EEG por un tiempo

Compartir Facebook

Un paso al costado. Para todos fue sorpresa que Gian Piero Díaz no aparezca al inicio de la semana como conductor de “Esto es Guerra”. Incluso, se anunció que en su reemplazo ingresaría María Pía Copello para cubrirlo.

Sin embargo, la decisión del también actor se debería a problemas netamente personales. Según un medio de comunicación, Gian Piero Díaz estaría muy consternado por el sensible fallecimiento del director de teatro, Jorge Chiarella Krüger, por lo que habría pedido permiso para llevar el duelo del que considera su maestro.

Asimismo, el Tribunal de Esto es Guerra anunció que Gian Piero Díaz estará alejado de la conducción del reality de competencia toda esta semana. En su reemplazo, la exanimadora infantil estará a cargo junto a Johanna San Miguel; cada una sacando cara por los “Combatientes” y “Guerreros”, respectivamente.

Como se recuerda, el popular “Pipi” compartió un sensible mensaje al enterarse de la partida del destacado director teatral. En redes sociales, el conductor de televisión manifestó que Chiarella Krüger fue quien lo llenó de confianza en la actuación.

“La vida me dio un solo maestro y ese eres tú. Me cambiaste la vida, me llenaste de confianza, me hiciste creer en mi, viste en mi lo que nadie vio, o ¡lo que nadie quiso ver! Me tuviste fe, te arriesgaste. Tengo tanto que agradecerte. Gracias Coco, te quiero mucho”, se lee en la publicación de Gian Piero Díaz.

