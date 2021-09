Gian Piero Díaz sobre ‘Pato’ y Luciana: “No fue una escena, fue una cámara escondida”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Integrantes de ‘Esto es guerra’ y hasta el mismo Gian Piero Díaz se animaron a comentar sobre el apasionado beso entre Patricio Parodi y Luciana Fuster.

Como recordamos, los modelos se dejaron ver en una candente escena de la ‘La academia’ de EEG dándose un apasionado beso.

“Tiene que entender la gente que todo lo que hacemos acá lo hacemos con mucho profesionalismo, eso es lo importante, y tratamos de hacerlo lo mejor posible”, dijo el chileno. “La idea es justamente esa que parezca real, sino no tiene sentido”, agregó.

También puedes ver: Korina luce más ‘templada’ que nunca por retomar citas románticas con su ‘Chato’: “Te extrañaba”

Por su parte, Angie ‘la Negrita’ Arizaga dijo que “han ensayado mucho los chicos ¿creo no? Ha habido química, 10/10, les salió perfecto”.

Luego llegó el turno de Mario Irivarren, que fiel a su estilo, prefirió no hablar mucho al respecto. “Fuera de todo lo que se especula, que Patricio, que Luciana, yo no sé qué hay detrás de todo eso, si son amigos, si lo hicieron por el papel, si lo practicaron en la casa de él, yo no sé, no es por ser alcahuete, yo no sé, pero de que les salió bien, les salió muy bien”.

Minutos después, le tocó a Gian Piero Díaz. El conductor no se guardó nada y deslizó que existe más que una amistad entre Pato y Luciana. “¿Escena? No, no fue una escena, fue una cámara escondida… o sea, o es eso o han estudiado en Hollywood, en Nueva York, en algún sitio y yo no me he enterado. Muy real, ah”, dijo.

También te puede interesar: Samahara Lobatón sobre Melissa Klug: “No sé por qué quiere tener más hijos”

‘Rous’ da su bendición: “Patricio y Luciana están solteros, ¿por qué no?”

La chica reality le desea lo mejor a sus dos compañeros y aconseja de que se olviden de los ‘códigos’ pues la vida es corta y hay que disfrutarlo.

Rosángela Espinoza sorprendió a todos al dar su bendición a sus compañeros Luciana Fuster y Patricio Parodi y aseguro que no tiene nada de malo que ellos inicien una relación, pues ambos están solteros. “Ese beso parece muy real, olvídate, un fuego. Creo que es parte de la actuación, yo creo que Patricio quiere ser actor y lo está haciendo muy bien”, indicó.

Además apoyó que Patricio y Luciana puedan tener un posible romance: “Puede pasar ¿si o no? Los dos están solteros, ¿por qué no? Claro que sí”.

Indicó que Flavia es parte del pasado del ‘Pato’ y que tiene derecho a rehacer su vida: “Flavia ya quedó en el pasado, me imagino, para Patricio, o quién sabe. Mira, a mi siempre me ha gustado esa parejita, cada vez que terminaban yo decía ojalá que vuelva, pero creo que yo que esta vez como que ya.. Yo creo que si tenía la intención de volver Patricio con Flavia, no hubiera aceptado el beso con Luciana, definitivamente”, aseguró.

MIRA TAMBIÉN: ‘Uchulú’ indignada por delincuentes que usaban su personaje para robar: “No soy yo”