Gian Piero Díaz tras renunciar a Esto es Guerra: “Muy pronto nos volveremos a ver”

Gian Piero se pronunció en redes sociales para hablar luego de anunciar su salida de EEG, y dejó abierta la posibilidad de seguir trabajando en televisión.

El conductor de televisión, Gian Piero Díaz, entristeció a más de uno al anunciar el pasado lunes su renuncia a Esto es Guerra. Y es que Gian Piero se ha convertido en uno de los conductores símbolo de los programa ‘reality’, desde su paso por ‘Combate’.

A través de sus historias de Instagram, Gian Piero se pronunció una vez más para hablar sobre su salida del programa. Él se dirigió específicamente a todos los fanáticos y agradeció el cariño incondicional que le brindan para esta nueva etapa de su vida.

“Ustedes saben perfectamente que yo no soy mucho de hacer este tipo de videos, pero creo que la ocasión lo amerita. Quiero agradecerle a todos por las muestras de cariño, tanto a los fanáticos de los guerreros como a los de los combatientes”, inició diciendo.

¿Seguirá trabajando en televisión?

Asimismo, Gian Piero Díaz continuó agradeciendo por todas las muestras de cariño que ha recibido desde que anunció su retiro de ‘Esto es Guerra’. Y para sorpresa de muchos, dejó abierta la posibilidad de que seguirá trabajando en televisión, algo que alegraría mucho a sus fans.

“El cariño que me dan, lo que me hace sentir, la verdad que me hacen súper contento, me ponen súper feliz, así que no tengo nada más que agradecerles y tengan por seguro que me los llevo en el corazón, y que esto es así, muy pronto nos vamos a volver a ver de todas maneras”, señaló.

Se desconoce si tiene alguna propuesta laboral para continuar en la televisión, pero cabe señalar que finalmente, Rodrigo Gonzáles tuvo razón al anunciar que Gian Piero no continuaría en EEG para el 2022.

