Gian Piero Díaz vuelve a la conducción de Esto es Guerra

A lo grande. El actor Gian Piero Díaz regresó por todo lo alto a la conducción del programa de competencia, “Esto es Guerra”, tras estar alejado por una semana, debido a motivos personales.

Al inicio del reality, la producción anunció que existe un nuevo compañero en la conducción para Johanna San Miguel. Después de una cuenta regresiva, el popular “Pipi” apareció más feliz que nunca, pues se animó a bailar un poco y fingir una caída como el “Osito Lima”.

“Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Holis”, se le escuchó decir a Gian Piero Díaz, mientras saludaba a los participantes del programa de competencia, “Esto es Guerra”.

Como se recuerda, la producción del reality anunció que Gian Piero Díaz no iba a estar al frente del programa por un tiempo, ya que el conductor estaba atravesando problemas personales. Al parecer, “Pipi” estaba reponiéndose de la repentina pérdida de su maestro teatral, Jorge Chiarella Krüger.

En redes sociales, Gian Piero Díaz compartió un sensible mensaje al enterarse de la partida del destacado director teatral. En redes sociales, el conductor de televisión manifestó que Chiarella Krüger fue quien lo llenó de confianza en la actuación.

“La vida me dio un solo maestro y ese eres tú. Me cambiaste la vida, me llenaste de confianza, me hiciste creer en mi, viste en mi lo que nadie vio, o ¡lo que nadie quiso ver! Me tuviste fe, te arriesgaste. Tengo tanto que agradecerte. Gracias Coco, te quiero mucho”, se lee en la publicación de Gian Piero Díaz.

