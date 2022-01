Gian Piero y Rossana Fernández se estrenarán en nuevo programa de Willax

Compartir Facebook

Luego de la salida de Gian Piero Díaz de ‘Esto es guerra’, el conductor de televisión lanzó un avance de lo que será el nuevo proyecto que incluirá su participación junto a Rossana Fernández.

Recordemos que Rodrigo González fue el primero en lanzar la ‘pepita’ asegurando que el popular ‘Pipi’ no seguiría en el programa de América Televisión. Tras el paso de las semanas, finalmente se concretó.

“Pronto SORPRÉNDETE. ¡Feliz año para todos! ¡¡¡Que este 2022 venga cargado de alegría y esperanza!!! @willaxtelevision @productorgeneraltv @rossana.fm @diegodibos”, escribió Gian Piero Díaz en la descripción del video posteado en sus redes.

En el material audiovisual se ve el rostro de Gian Piero y Rossana escuchando algunas historias dolorosas de diferentes necesidades. Al parecer, si se recuerda, harían un programa parecido al de ‘Fábrica de sueños’.

De otro lado, vale recordar las palabras de Gian Piero Díaz en el último día de ‘Esto es guerra’, donde finalmente los guerreros salieron victoriosos y alzaron la copa.

“No me voy porque no quiera estar aquí, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones poniendo las cosas en una balanza. Son 10 años, mi hija mayor tiene exactamente los diez años que yo tengo en programas de competencia y siento que me he perdido muchas cosas a pesar de todo el tiempo que yo trato de darles (a sus hijos)”, expresó en la última edición del reality.

“Creo que hoy es tiempo de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a la familia. Esa es la única y más importante razón por la que yo el 2022 no voy a estar con ustedes. Me voy con el cariño de los combatientes y guerreros”, añadió.

