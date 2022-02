Gianella Marquina Klug cansada tras primera semana de trabajo: “Muero de sueño”

Compartir Facebook

La hija de Melissa Klug, Gianella Marquina, les comentó a sus seguidores lo cansada que ha terminado tras su primera semana de trabajo.

Gianella Marquina, la hija mayor de Melissa Klug utilizó sus redes sociales para contar la nueva aventura que está viviendo en un trabajo. Ella es graduada de derecho y explicó que hace una semana empezó a trabajar.

Ella estaría trabajando en una jornada laboral completa, es decir de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Gianella dio detalles de su vida puesto que sus seguidores le reclamaban la poca presencia que tenía en sus redes sociales.

“Decía que me desaparecí, que lo sentía mucho, pasa que trabajo de 8 a 6… Llegué exhausta en mi casa e igual tenía que grabar contenido para ustedes”, dijo la joven. Al parecer a Gianella le está costando el horario porque estaba acostumbrada a dormir hasta tarde.

“Ahora estoy que me divido en 20 mil partes, pero todo se puede, literal hasta en mis ojos ya ni puedo abrirlos bien, me muero de sueño. De hecho, es mi primera semana, me estoy adaptando a mi horario, como ustedes sabrán yo solía ser bien marmota, dormía hasta muy tarde y me acostaba también súper tarde”, agregó.

La familia Klug no estaría del todo contenta con la relación de Samahara Lobatón. Como se sabe, Melissa Klug se mantiene distante a la relación, pero declaró en más de una ocasión que apoyaría a su hija en todo momento.

En esta oportunidad, la hija mayor de Melissa Klug, Gianella Marquina, sorprendió a propios y extraños al compartir una canción de ‘Aventura’ que se presta a especulaciones, en el medio de la tormenta de su hermana Samahara.

“Hermanita él no te quiere, quiere. Tiene como veinte mujeres. Y tú lo ves. Te maltrata luego tú lo defiendes. Dale mente no te conviene. Que no lo ves”, dice parte de la canción.

