Gianluca Lapadula asegura que ‘esperó su mejor momento’ para venir a la Selección peruana

El delantero del Benevento de la Serie B de Italia, Gianluca Lapadula, ofreció una entrevista a ‘Al Ángulo’ y conversó cómo llegó a la selección peruana y logró adaptarse al grupo conformado por el ‘Tigre’ Gareca.

“Este es mi mejor momento, tanto en mental, físico y futbolístico. Además, estoy jugando bien”, empezó declarando el ‘Bambino’, quien confesó: “esperé mi mejor momento para llegar a Perú”.

Gianluca Lapadula también se refirió a cómo le recibieron los compañeros de la ‘Blanquirroja’, a quienes calificó de “alegres”.

“De verdad no tenía expectativas, solo pensaba aprender en poco tiempo para entender muchas cosas. El grupo me recibió muy bien, también Gareca y toda la gente que trabaja en la selección. Todo salió simple y natural. También me dieron la posibilidad de conocerme y eso fue sencillo”, siguió hablando el ‘Bambino’.

Sorprende con retablo ayacuchano en su decoración navideña

Las festividades navideñas están cada vez más cerca y la magia que transmite un arbolito de navidad, es muy especial, y más aún cuando se utiliza algún adorno peruano. A través de redes sociales, el popular ‘Bambino’ emocionó a todos sus seguidores al compartirles cómo estaba quedando su casa decorada por Navidad.

“Esperando la Navidad”, escribió Gianluca acompañando la fotografía. Cabe señalar que el retablo ayacuchano no fue el único elemento peruano de su decoración. Y es que en la imagen que subió de sus hijas, se pudo ver a un duende de Papa Noel abrazando una zampoña, un instrumento musical de los Andes.

No cabe duda que Gianluca quiso llevarse un pedacito del Perú hasta Italia con la zampoña y el retablo ayacuchano. Y los seguidores quedaron más que emocionados por ver el amor que le tiene el ‘Bambino’ al Perú.

