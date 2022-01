Gianluca Lapadula lanzó su definición de cinco de las jergas más usadas en Perú

Compartir Facebook

Al ‘bambino’ le preguntaron en una entrevista por el significado de algunas de las jergas más usadas en el país, y él respondió cada una de ellas.

Gianluca Lapadula recientemente brindó una entrevista para un medio deportivo local, en donde no dudaron en poner a prueba qué tanto conoce sobre el Perú. Y es que en nuestro país se utilizan muchas frases coloquiales, y en el programa quisieron conocer si el ‘bambino’ estaba al tanto de algunas de las frases más comunes.

Y es que en la Selección Peruana, muchos de sus compañeros le han enseñado a Gianluca el tipo de jergas que se utilizan en el país. Es por eso, que en la entrevista, quisieron poner a prueba a Gianluca y su conocimiento sobre las mismas.

“¿Qué significa para ti, ‘¡qué palta!’?”, le preguntaron al ‘bambino’. Él admitió que lamentablemente desconocía esa frase: “Eso me falta”. Pero el resto de ellas, las conocía a la perfección y así lo demostró.

“Tremendo chongo” fue otra de las frases en cuestión y el ‘bambino’ dijo: “Es como un chiste, una broma”. Luego le preguntaron por “mi causa”, “mi amigo, mi hermano”, fue como definió el ítalo peruano la frase coloquial.

Asimismo, “estoy aguja”, dijo que significa “sin plata, puede ser, no tengo dinero. Me acuerdo de eso”. Finalmente le consultaron por la expresión, “¡Qué roche!” y sin problemas, Gianluca dijo que eso significaba “¡Qué vergüenza!”.

El popular ‘bambino’ sorprendió a todos sus seguidores con el clip que compartió en redes sociales, en el que demuestra su talento para el canto.

En su cuenta de Instagram, Gianluca Lapadula, compartió un video en el que entona la canción “Fly me to the moon” con mucho sentimiento. Gianluca aparece vestido con un elegante esmoquin y se llevó los aplausos de algunos que lo acompañaban, así como también, las risas.

Su compañero y amigo de la selección, André Carrillo, no perdió la oportunidad de trolear al ‘bambino’: “Mano anda al área nomas”. Los usuarios no se hicieron esperar y al igual que Carrillo, rápidamente dejaron comentarios en el video que publicó Lapadula.

Muchos de ellos recordaron el famoso video de celebración en el que Gianluca aparece junto a Christian Cueva, cantando “El cervecero”. “Y acá en Perú cantando el cervecero con cueva. Feliz año Lapagol”, “Papi Gianluca, ahora cántate una de ¡Armonía 10! El Cervecero”, decían algunos de los comentarios.

