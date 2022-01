Gianluca Lapadula vendía flores de pequeño, para ayudar a sus padres

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El popular ‘bambino’ reveló en una reciente entrevista que tuvo que trabajar vendiendo flores cuando era niño, para ayudar a sus papás.

Gianluca Lapadula brindó una entrevista para un medio local en el que dio datos poco conocidos de su niñez. El delantero de la Selección Peruana reveló que cuando era niño, sus padres tenían una florería y él trabaja allí, para ayudarlo.

“Mis hermanos y yo ayudábamos a mis padres a trabajar en la tienda que teníamos de flores. Por ejemplo, yo cambiaba el agua de las flores y limpiaba el piso”, dijo el ‘bambino’.

Asimismo, el ítalo peruano habló de cómo manejaba todas esas actividades, puesto que también jugaba al fútbol. Según reveló tenía todo balanceado y obviamente, el fútbol era de sus actividades más entretenidas.

“Trataba de hacer lo mejor posible. Trabajar, estudiar y jugar al fútbol era algo entretenido para mí. A mí papá le gustaba que yo vaya al colegio y también estar en los entrenamientos”, contó.

Gianluca también explicó que no se destacó por ser el mejor alumno en el colegio, pero en donde sí destacaba, era jugando al fútbol. “No era el mejor de la clase, pero más me encantaba jugar con la pelota. De chico siempre admiré a Del Piero”, explicó.

Mire también: Mayra Goñi triste por pasar la Navidad y Año Nuevo lejos de su familia

El popular ‘bambino’ sorprendió a todos sus seguidores con el clip que compartió en redes sociales, en el que demuestra su talento para el canto.

Gianluca Lapadula sí que ha disfrutado de las fiestas y para despedir al 2021, se fue a un yate privado en el que estuvo con su esposa y unos amigos de la pareja. El popular ‘bambino’ mostró en todo momento que la estaba pasando de lo lindo y hasta se animó a cantar una canción.

En su cuenta de Instagram, el ‘bambino’ compartió un video en el que entona la canción “Fly me to the moon” con mucho sentimiento. Gianluca aparece vestido con un elegante esmoquin y se llevó los aplausos de algunos que lo acompañaban, así como también, las risas.

Su compañero y amigo de la selección, André Carrillo, no perdió la oportunidad de trolear al ‘bambino’: “Mano anda al área nomas”. Los usuarios no se hicieron esperar y al igual que Carrillo, rápidamente dejaron comentarios en el video que publicó Lapadula.

Muchos de ellos recordaron el famoso video de celebración en el que Gianluca aparece junto a Christian Cueva, cantando “El cervecero”. “Y acá en Perú cantando el cervecero con cueva. Feliz año Lapagol”, “Papi Gianluca, ahora cántate una de ¡Armonía 10! El Cervecero”, decían algunos de los comentarios.

Además: Ale Venturo comparte romántico mensaje tras salidas ‘Gato’ Cuba: “No importa el tiempo”