Gianmarco felicita a Nesty tras interpretar su canción ‘Hoy’: “muy bien campeón”

El cantante cubano Nesty sorprendió a propios y extraños al interpretar el conocido tema ‘Hoy’ del gran Gianmarco.

De la mano de una guitarra y charango, el exnovio de Mayra Goñi se animó a cantar a su estilo uno de los temas favoritos de los fans de Gianmarco. “Uno de mis temas favoritos del maestro @gianmarcooficial”.

Por su parte, la respuesta del baladista que radica en Estados Unidos no se hizo esperar y le respondió felicitándole. “muy bien campeón”. “mucho respeto maestro! Ojalá la vida y la música nos junte en algún momento. Bendiciones”, le volvió a escribir Nesty.

Yahaira Plasencia afirma que chapes con Nesty “fue cosa del momento”

Muy suelta de huesos, la salsera Yahaira Plasencia habló sobre las imágenes donde se le ve dándose besos con el cantante cubano Nesty en un departamento de San Isidro.

Las bebidas alcohólicas no estuvieron ausentes en esta reunión caleta y tras empinar el codo una y otra vez, la salsera se puso calentona con el ex de Mayra Goñi, quien la abraza por atrás y le besa el cuello, ella no se quedó cruzada de brazos y le acaricia la cabeza. Pasados unos minutos, la ex de Jefferson Farfán se da vuelta y, misma ‘vampireza’, le da tremendo beso en el cuello. Pese a las imágenes difundidas por el programa “Amor y fuego”, Yahaira aseguró que solo mantiene una amistad con Nesty.

“Yo estoy tranquila y enfocada en mi carrera, siento que no estoy haciendo nada malo. Con Nesty hay una amistad muy linda, lo que pasó fue cosa del momento, siempre ha habido una buena onda, ese día pasó porque tenía que pasar… Yo estoy soltera y tranquila, estoy viviendo. No tengo ningún tipo de relación con nadie, no tengo que dar explicaciones a nadie, solo a mis padres”, dijo la popular ‘Patrona’.

No pasa nada con Pancho

“No, Pancho es un buen amigo, es un chico al que estimo y punto. Yo tengo ningún tipo de relación con nadie. No tengo nada que esconder, si yo salgo con alguna persona y si tengo algo serio con alguien se van a enterar, ahora estoy soltera y quemando etapas”, afirmó la salsera quien luego de romper con el futbolista Jefferson Farfán ha sido vinculada a varios galanes.

