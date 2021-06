Gianmarco niega ser soberbio: “Yo no tengo por qué fingir”

Compartir Facebook

Luego de fuertes críticas, el cantante peruano Gianmarco salió al frente a aclarar lo que se dice de él y negó ser soberbio como le llaman.

En una entrevista con ‘América Espectáculos’, el cantante que radica en Estados Unidos fue enérgico para negar los rumores que lo acusan de hacer desplantes.

“Siempre lo han dicho, hasta cuando recién empecé mi carrera. Hay un grupo de gente que dice que soy antipático y otro grupo dice que soy un amor de persona”, expresó. “Yo siento que es parte de la idealización y la percepción de la gente, hoy en día se percibe mucho. También considero que cuando soy tan yo, soy yo, pues. Entonces, yo no tengo por qué fingir”, agregó.

Rodrigo sobre la polémica de Gianmarco: “Esos rumores vienen desde hace tiempo”

El cantante y compositor, Gianmarco Zignago, viene atravesando una fuerte polémica, ya que distintas personas han relatado anécdotas junto a él que no dejan bien parado al artista, pues se le acusa de ser “botado”.

El conductor de espectáculos, Rodrigo González, se refirió sobre las acusaciones que han hecho sobre el autor de “Una canción de amor”. El periodista mencionó que no era la primera vez que se escuchaba eso sobre el cantante, ya que se rumoreaba desde su época en “Campaneando”.

“Esos rumores vienen desde hace bastante tiempo porque yo recuerdo que, cuando era presentador de Campaneando, se decía mucho eso. Se decía que Gianmarco era en cámara todo tierno, pero detrás nada que ver y lo he escuchado hace mucho tiempo (…) No he dicho que sea soberbio, sino otra persona”, señaló Rodrigo.

Sin embargo, contó la única vez que se encontró con Gianmarco, donde demostró todo lo contrario, pues en un restaurante atravesó todo el local para saludar al periodista de espectáculos.

“Yo la única vez que me he topado con Gianmarco en mi vida es en un restaurante. Yo estaba con mi mamá y él con una persona que no conozco, en una mesa y él se acercó, atravesando todo el restaurante y fue bueno, también tengo que decirlo”, finalizó Rodrigo.

