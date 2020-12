Gigi critica a Melissa Klug por viaje al extranjero: “Mi hija es primero”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Molesta. La conductora de espectáculos, Gigi Mitre, criticó fuertemente a Melissa Klug por continuar con sus planes de fin de año, a pesar que su hija, Samahara Lobatón, acaba de denunciar a su pareja por agresión física.

En su programa, la comunicadora indicó que no entiende cómo puede seguir con su viaje programado al extranjero y dejar a su hija, quien acaba de dar a luz, afrontado un problema grande contra el padre de su pequeña.

También te puede interesar: El versus entre Trauco y Anderson Santamaría por modelito de Tingo María

“A mí, me late, que se está yendo sin Samahara. (Si no va con ella) me parece pésimo, yo paro los planes, mi hija primero. Acaba de dar a luz, tiene dos meses, acaba de tener un episodio, ha estado en la cárcel, él otro la ha samaqueado y ella ha tenido que sacar un cuchillo”, mencionó Gigi Mitre.

Como se recuerda, su compañero Rodrigo González “Peluchín” contactó a Melissa Klug para preguntarle acerca de la denuncia que realizó su hija contra su pareja Youna por agresión física. Según la “Blanca de Chucuito”, todos se encuentran bien por lo que seguirán con sus planes.

“Después de un año estresante donde me pasó de todo, decidí recibir el 2021 en el extranjero para recargar energías porque ni bien regrese tendré un lindo proyecto”, mencionó Melissa Klug.

También te puede interesar: Melissa Klug defiende a Samahara: “Siempre contará con mi apoyo y protección”