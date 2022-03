Gigi le da con palo a Dalia: “Tiene muchísimo trabajo, ya no me da pena”

Compartir Facebook

La conductora de televisión se pronunció una vez más sobre la situación de Dalia Durán y las declaraciones que dio en ‘América Hoy’.

Gigi Mitre habló en ‘Amor y Fuego’ sobre las últimas declaraciones de Dalia Durán y su no asistencia al trabajo que le ofrecieron. Asimismo, recordó que la cubana ha recibido ayuda en más de una ocasión para tratar sus problemas psicológicos, pero no las ha aprovechado.

“Todos vimos que salió llorando, que estuvo deprimida… la entiendo, pero a ella se le dio, dos veces, ayuda de la ministra de la Mujer, la ayudó y ella dejó a medio camino la situación. No solo eso, en el programa de ‘América Hoy’ le ofrecieron la terapia con la doctora Lizeth Cueva y tampoco la llamó. Entonces dos veces con tratamiento psicológico, pero, sin embargo, lo dejó a medias, y la otra ni siquiera llamó”, expresó.

Posteriormente, calificó de “mala costumbre” el accionar de Dalia pues a parecer estaría dedicándose a pedir más ayuda cada vez que se le acaba la que le dieron. “Todavía sigue pidiendo, me parece bien que es para sus hijos, pero el ‘Mero Loco’ le ofreció chamba, sueldo fijo, y hasta dónde vivir. En verdad, tienes muchísimo trabajo, eso de estar victimizándote a mí me dejó de dar pena. Hay que aprovechar las oportunidades, hay que levantarse”, dijo.

La conductora de televisión se pronunció sobre la actual situación de Dalia Durán y la ayuda que está pidiendo, por lo que le dio con palo por no trabajar.

Dalia Durán se acaba de mudar al distrito de Comas, en Trapiche luego de ser desalojada de su departamento en Magdalena por no pagar el alquiler. Ella ha hablado de su situación actual en varios programas de televisión, pidiendo ayuda para mantener a sus cuatro hijos.

Esta situación no le gustó nada a Gigi Mitre que no dudó en lanzarle fuertes comentarios por su falta de iniciativa para trabajar. Asimismo, señaló que no le parece que esté mal ni mucho menos que se haya mudado a Comas, pues lo importante es tener un lugar donde vivir.

“Sí he visto lo de dalia, que está sola, que no tiene plata y tal… Para empezar, no me parece nada de malo que se haya ido a Comas, que agradezca que tengo un techo. En segundo lugar, mucha le dio la oportunidad a ella (de trabajar)”, inició diciendo la conductora de televisión.

“Ponte a trabajar Dalia, ya te ayudó la gente…tienes dos manos, dos piernas, estás joven, aprovecha las oportunidades que te dio la vida, no hay que victimizarse, no hay que andar todo el día pidiendo, pidiendo y pidiendo”, dijo.

