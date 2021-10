Gigi Mitre asegura que Rosángela igual volverá a Esto es Guerra

Compartir Facebook

La conductora de Amor y Fuego aseguró que no es la primera vez que la popular ‘Rous’ se despide del programa y que es bastante probable que retorne.

¿Puro show? Gigi Mitre sospecha que la eliminación de Rosángela del programa de competencia es puro ‘armani’ para crear rating ya que la modelo no se fue muy contenta que digamos al no recibir el apoyo de sus amigos más cercanos siendo uno de ellos Elías Montalvo.

«O sea, ¿tú dices que va a regresar la Rosángela?», le pregunta Rodrigo González su compañero del programa. A lo que la panelista le dijo que si ya que siempre termina volviendo al cabo de unos días.

Y por si fuera poco se puso en tela de juicio la disque diferencia que tiene la ‘Chica selfie’ con el productor Peter Fajardo quienes en alguna oportunidad se vieron enfrentados ya que al parecer solo sería una ‘escenita’ para generar más especulaciones y rating, como en su momento pasó con Nicola y todas las veces que fue recibido en EEG.

«De todas maneras, ¿tú no crees eso?», confirmó la comunicadora, pero el conocido como ‘Peluchín’ no se quedó callado y dio su opinión sobre las dudas que tiene del programa de competencia: «Yooo, lo que pasa es que la mamá se involucra hablando de dinero… El productor amenazando con demanda, que nunca el productor quisiera llegar a ese extremo de no ser necesario».

«¿Qué ha sido más grave, lo que pasó en esos años con Nicola y volvió o esta vaina con Rosángela? Y volvió, viste, no hay bandera», agregó Gigi Mitre justificando su posición sobre el posible regreso de la ‘Rouss’ a EEG, y siendo seguida por Rodrigo González con: «Cuando me dices eso me quedo como colgado, porque hay tantas cosas, hay para dar y regalar».

Rosángela Espinoza le dice adiós a EEG: “Mi etapa de chica reality llegó a su fin”

La ‘chica selfie’ sorprendió a sus seguidores que no va más en el reality y que se dedicará a su carrera profesional.

“Mi gente bonita, solo decirles que mi etapa de ‘chica reality’ llegó a su fin”, escribió ‘Rous’ en su cuenta de Instagram.

“No muchos saben que este año terminé mi carrera profesional. Puedo decir con orgullo que soy licenciada de marketing. Así que seguiré especializándome y de esta manera aportar en mi empresa y futuro”, acotó.

Señaló que se dedicará a ser una influencer de viajes y de ‘healthy lifestyle’ (estilo de vida saludable).