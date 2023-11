Gigi Mitre llama ‘huachafa’ a Luciana Fuster por hablar en ‘spanglish’: «Ni Camila Escribens se atrevió a tanto»

La Miss Grand International 2023, Luciana Fuster, está dando de que hablar tras lanzar comentarios en inglés y español durante su estadía en Tailandia. ¿Toque internacional o se oye mal? Gigi Mitre no tuvo pelos en la lengua y la calificó de ‘huachafa’, hasta la comparó con Camila Escribens.

¿Qué dijo Gigi Mitre de Luciana y por qué?

En la emisión del 14 de noviembre, Gigi Mitre, conductora de «Amor y Fuego» comentó sobre las recientes declaraciones que hizo Luciana Fuster en su red social, donde se refirió a sus maquillajes, pero mezclando las dos lenguas: el español y el inglés.

En un directo, Luciana Fuster dijo: «Este es de Perú, una marca peruana, wait, me dio un montón de make-up’s, me olvidé por completo hacerle ‘stories’ y ahora tengo todo el maquillaje regado por todas mis maletas, so, tendría que juntar absolutamente todo y luego hacer una ‘storie’ recomendándolo».

La respuesta de Gigi Mitre fue fulminante: «Ella misma nos ha contado que tuvo que tomar un curso intensivo de inglés porque no es que ella viene de haber vivido años en Estados Unidos o de un colegio americano, o sea, tampoco, ya muy huachafa». ¡Y no se contuvo al compararla con Camila Escribens!

«O sea, vives allá un tiempo y no sé, te cambia algo, pero no todo, y tampoco… so, ni Camila Escribens se atrevió a tanto. Ahora piensa en inglés, hello más bien, bien huachafa», afirmó Gigi. Y el otro conductores de «Amor y fuego» no se quedó atrás. «Ahora, la Miss Contornitos es bilingüe, ahora hablo ‘so’, i dont’ understand’, una cosa que tienes que verlo, míralo… Qué es eso de ‘So'», comentó Rodrigo González.

Usuarios critican el ‘spanglish’ de Luciana Fuster

Además de los comentarios de Gigi Mitre y Rodrigo González. Diversos usuarios notaron la nueva forma de hablar de Luciana Fuster. Ante su combinación del español y el inglés en frases y oraciones, o también llamado ‘spanglish’, diversos usuarios comentaron al respecto.

«Es de peruanos mezclar algunas palabras cuando se conversan top, top! cul» , «Dijo ‘wait’ en inglés?», «So? En serio está hablando así? Jajajaja», «Qué huachafada jajajaja», «south ahora todo es south», «se dice ‘so’ reinita», «lo bueno es que me hice entender», «nah, next», fueron algunos comentarios de los usuarios.

Como dato extra. ¿Luciana Fuster metida en la ruptura de Flavia Laos y Austin Palao? En el programa «Préndete», la psicóloga Alessandra Varessi dejó caer que el triunfo de Luciana en el Miss Grand International pudo haber ejercido presión en la relación de Flavia y Austin: «El hecho que la ex haya resultado siendo Miss Grand para Flavia puede haber sido una gran presión», apuntó.