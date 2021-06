Gigi Mitre pide detención de Jean Deza tras denuncia de agresión: “Que poco hombre”

Compartir Facebook

Arremetió sin piedad. La conductora de ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre, no tuvo reparos en arremeter contra el futbolista Jean Deza luego de ser denunciado por su expareja por presunta agresión.

Gigi Mitre se mostró claramente indignada y arremetió contra el ex Alianza Lima. Seguidamente, recordó las denuncias de Shirley Arica y Jossmery Toledo.

“Una y otra vez lo señalan de lo mismo. No solamente le dicen de la boca pa´ fuera. Él ya tiene bastantes denuncias de maltrato físico. ¿Por qué no procede? No seas vivo y no te aproveches de la debilidad de las autoridades”, dijo la compañera de Rodrigo González en el programa.

“Debe ser doloroso, hasta humillante pasar por el médico legista, y no se van a invitar que las agredieron. No van a llegar a ese punto (…) Jossmery Toledo y Shirley Arica también denunciaron, no te hagas el que te limpia las manos”, agregó.

Además, la conductora dijo que Jean Deza es reincidente y una figura pública no debería tener este tipo de conductas. “Él juega profesionalmente en segunda división, y no entiendo qué tipo de ejemplo da. Sus seguidores merecen un comportamiento (…) Que bajeza, que poco hombre. No sé qué tiene un hombre en la cabeza para agredir a una mujer sabiendo la superioridad física (…) Es un cobarde”, continuó.

Por último, Gigi Mitre aprovechó el espacio para pedir a las autoridades intervenir para evitar desgracias en el futuro.

“Él tiene un antecedente y le vuelve a pasar (…) No solamente tiene que tener un criterio, él está enfermero de la cabeza. Tiene un rechazo o algo. ¿Dónde están las autoridades?”, cuestionó la conductora.

