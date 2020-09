Gigi Mitre queda impactada con el novio de «Michi»:»Este es el más guapo”

Compartir Facebook

La co conductora de «Peluchin», Gigi Mitre, quedó embelesada al conocer al novio de Michelle Soifer, Giuseppe Benigni. Él asistió este viernes al set de su programa para conocer a Rodrigo González “Peluchín” y a ella.

Gigi no se guardó sus comentarios y dijo que Giuseppe Benigni, es bien guapo. “Me parece bien guapo. Tengo que aceptar que de los novios de Michelle Soifer este es el más guapo”.

Gigi Mitre antes también dijo lo mismo con un ex de «Michi», el modelo Erick Sabater, pero ahora eligió a Giuseppe Benigni en su lugar. En tanto, a Kevin Blow ni siquiera lo nombró.

“Entre Sabater y el principio, me quedo con el principito. Me parece guapo. ¿No quieres ser modelo internacional? Te veo con toda esa pinta”, le preguntó Gigi Mitre.

El modelo aprovechó la oportunidad para grabar historias con Rodrigo y subió los divertidos videos a su cuenta de Tik Tok e Instagram.

Giuseppe Benigni, contó que tiene propuestas en Europa como modelo, por lo que está haciendo todos los papeles para poder viajar y empezar a logar sus metas. Sin embargo, no respondió ni aclaró nada, sobre su relación sentimental con Michelle Soifer.

KEVIN BLOW: «ELLOS YA NO TIENEN UNA RELACIÓN»

El extranjero durante una entrevista, también para el programa de «Peluchin», se atrevió a afirmar que Micheille Soifer y Giuseppe Benigniya no tienen una relación. “A mí me informaron ayer que esa relación ya acabó”.

Kevin Blow, dijo que no vendrá a Perú para encarar a Giuseppe Benigni, quien hasta ahora no ha declarado nada sobre su relación con la popular «Michi».

“Yo no voy a gastar un pasaje para que un brocoli me diga lo que me quiere decir (…) Que no se me ponga picón. Mañana cuando ya no esté donde está y esté buscando a su enemigo, ahí lo quiero ver. Esa relación ya se acabó”.