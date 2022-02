Gigi Mitre se contagió con Covid-19

Compartir Facebook

“Amor y Fuego” retomó su programación al aire ayer pero sin Gigi Mitre. Rodrigo González reapareció solo frente a las cámaras y reveló que su amiga y compañera se contagió de coronavirus y se encuentra aislada en casa.

“La semana antepasada cayeron dos camarógrafos nuestros, después nuestro jefe de Informaciones, después nuestro productor general, luego nuestro DJ y ahora nuestra Gigi”, reveló “Peluchín”.

En esa línea, el presentador de espectáculos señaló que su compañera se encuentra bien pues ya está vacunada, e incluso ya tiene la dosis de refuerzo. González aseguró que su prueba de descarte contra el covid salió negativo y por eso decidió continuar con su programa.

En un enlace con el programa, Gigi agradeció las muestras de cariño de su público. “Estoy con los síntomas de un resfrío, la nariz congestionada, la voz ronca y a veces tos seca. Estoy esperando que pase el aislamiento para regresar”, comentó la conductora.

“El viernes estaba perfecta en el programa, pero el sábado amanecí mal. En un día tuve todos los síntomas, fiebre, garganta, tos seca. Lo único que puedo decir es que estoy bien y todo esto es gracias a la vacuna, la vacuna lo es todo, no me siento mal pero tengo que guardar cuarentena. A pesar que me cuido el Ómicron me agarró”, explicó.