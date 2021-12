Gigi Mitre tras ampay de Yahaira y Pancho: “Ellos querían que los graben”

Compartir Facebook

La conductora de ‘Amor y Fuego’ lanzó abiertamente lo que piensa sobre el ampay de la salsera y el chileno, y dijo que todo fue a propósito.

La salsera Yahaira Plasencia salió a dar la cara luego de ser ampayada en situaciones cariñosas con el chico reality Pancho Rodríguez.

En la última edición de ‘América Hoy’, la cantante contó detalles de su llegada a la final de ‘El Artista del Año’ y su cercanía con el chileno combatiente.

“Ayer domingo (12 de diciembre) me llamó y me dijo: ‘Yaha, ¿vamos a dar una vuelta? tengo que contarte unas cosas’. Hablamos mucho, fuimos al malecón de Miraflores porque a mí me encanta el mar”, manifestó Yahaira.

“No es la primera vez, vamos un montón de veces, solo que ahora han tenido la suerte de grabarnos, pero vamos siempre a comer, al sur, con mis primos. Siempre estamos reunidos, nos han grabado y normal. Somos amigos”, agregó la salsera.

