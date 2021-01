Gigi Mitre usó mascarilla en el programa tras ataque de tos: “Estoy nerviosa”

Compartir Facebook

En una nueva edición de ‘Amor y Fuego’ ocurrió un hecho insólito, y es que Gigi Mitre pidió a la producción que le alcance una mascarilla tras un fuerte ataque de tos.

“Hoy por hoy nada es exagerado, ustedes dirán por qué me he puesto la mascarilla, he empezado a toser, a mí me da nervios”, indicó.

“Miren para que vean como uno anda nervioso con eso a cualquiera le puede dar. Tampoco es un delito, ni un pecado, pero lo mejor es evitar a lo que en el día a día nos exponemos. Nadie está encerrado en sus casas, es imposible eso”, agregó Gigi Mitre.

En tanto, su dupla en la conducción Rodrigo González pidió a sus televidentes no bajar la guardia ante la nueva variante del virus, ya que es más peligrosa.

“Todos tosemos, estamos en el momento más álgido, no hay ninguna cama UCI”, sostuvo en conductor de espectáculos.

