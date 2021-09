Gigi se ríe de Milena por defender a la ‘Señito’: “Quiere que la vuelvan a contratar”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En el programa ‘Amor y Fuego’, Peluchín y Gigi indagaron a la ‘colocha’ sobre la gran final del programa de baile, a lo que ella aseguró que la pasó bien.

Rodrigo González y Gigi Mitre preguntaron a Milena Zárate si había recibido algún tipo de mal trato por parte de Gisela Valcárcel a lo que ella negó retundamente y que al contrario fue muy bien recibida en el programa.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

A lo que Gigi atinó a burlarse de la ‘colocha’ por defender a ‘capa y espada’ a Gisela: “Se está asegurando que la vuelvan a contratar”, expresó entre risas.

RODRIGO ARREMETE CONTRA TOMI NARBONDO

Afilado y tajante, así se mostró el popular ‘Peluchín’ luego de escuchar que Tomi Narbondo no quiso declarar para su programa cuando un reportero quiso preguntarle por qué no acudió a las citaciones de extranjería para regular su estado migratorio en el país.

Según se pudo observar en el programa, el reportero abordó al uruguayo pero él decidió voltearle la torta al reportero y preguntarle por Cristiano Ronaldo de forma burlesca. Este hecho enfureció al conductor de ‘Amor y Fuego’ y ‘disparó’ sin anestesia.

“Has estado en este país 6 meses trabajando, lucrando ganando dinero. Mientras todos los peruanos pagamos los impuestos con el dinero que ganamos. Tú también lo tenías que haber hecho como extranjero con más razón. No lo has hecho, haz lucrado. Te has hecho conocido y cuando se te busca para aclarar la situación, te haces al indignado. Te haces el ofendido, te haces el acosado que ahora entiendes”, comentó.

Por supuesto, lo que más le chocó a Rodrigo González fue la actitud del exguerrerito: su forma irónica para responder a las preguntas.

“La parte mal que es dar la cara por un hecho que te compete de regularizar tus papeles te la tomas contra nosotros que buscamos la información que es pública, el evadir pagos de impuestos que es pública y que todos no lo hacemos y tenemos que mochar bastante. Te querías hacer el vivo, el gaucho criollo. Payaso este. Está claro de chibolo baboso no paras. Chibolo baboso y desubicado”, finalizó.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio