Un ginecólogo habría ofrecido relaciones sexuales a pacientes para “desaparecer los riesgos del virus del papiloma humano y el cáncer”, en Italia.

Se trata de Giovanni Miniello, quien fue denunciado a través del programa de televisión local Le lene, donde se mostraron acusaciones hechas por una mujer y otras decenas de presuntas víctimas del médico.

Según recogió el reportaje, el ginecólogo de 68 años, que trabaja en una clínica privada de Bari, proponía relaciones sexuales sin protección con él a modo de “terapia” contra el virus del papiloma humano, argumentando que estaba inmunizado.

Tras conocerse los hechos, el propio Miniello confirmó su renuncia a la Orden de Médicos, Cirujanos y Dentistas de la Provincia de Bari, mientras que los registros difundidos por la televisión local permitieron la apertura de una investigación penal en su contra.

El médico, en tanto, aseguró que propuso el «tratamiento alternativo» y que en ningún caso apeló a la violencia, sino que dejaba todo a libre elección de las pacientes, lo cual deberá ser esclarecido por la justicia.

Testimonio

Sin embargo, uno de los testimonios apuntó que el ginecólogo «me empezó a acosar, siempre me telefoneaba, y con miedo me rendí (…) Yo no quise hacerlo pero me dijo que sólo así me curaría”.

Hombre decapitó a su mamá, guardó la cabeza y luego se entregó a la policía

Un atroz crimen de matricidio se registró en las inmediaciones de la ciudad de La Plata en Argentina, donde un hombre asesinó a su propia madre, la decapitó y procedió a colocar la cabeza en una bolsa y se entregó a las autoridades.

Un medio de la localidad, Noticias Crónica, fue el encargado de difundir la noticia, narrando todos los hechos confesados por el asesino, quien se encuentra detenido y ya espera su condena por asesinar y decapitar a su propia madre.

El sujeto de 41 años, cuya identidad fue revelada como Martín Gutiérrez, quien es un expolicía, se presentó en las instalaciones de la policía en la división de casos especiales de la policía científica, donde confesó que había matado a su madre de 74 años, posteriormente la decapitó y colocó la cabeza dentro de una bolsa al lado del cuerpo.

