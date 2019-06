Gino Arévalo Se someterá a operación de la banda gástrica

El conocido cómico Gino Arévalo contó que ha decidido someterse a la operación de la banda gástrica debido a su sobrepeso, el cual ya le está ocasionando problemas en su salud. Indicó que actualmente está pesando 123 kilos cuando su promedio debería de ser de 80 kilos, además afirma que está próximo a cumplir los 40 años y quiere estar figurita.

“Estoy haciéndome una serie de exámenes para estar apto para la cirugía del bypass gástrico con el doctor Raúl Layme en Arequipa, he subido demasiado de peso y eso ya me está causando muchos problemas. Me agito demasiado y me canso rápido, además quiero bajar de peso porque es una manera de prevenir la diabetes”, comentó el humorista

