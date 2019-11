Gino Arévalo se hizo la manga gástrica y debuta como animador

El comediante Gino Arévalo dio un giro a su vida y confesó que su matrimonio lo cambió por completo y ahora es un hombre alejado de los escándalos. Además, anunció su debut como animador en la orquesta La Gente.

“Son chicos talentosos, ahora voy a estar animando. También tengo el bichito de cantar, si me dicen Gino canta, estoy disponible. Si Monique Pardo y Susy Díaz cantan, ¿por qué yo no? Aparte he bajado de peso, ya estoy listo para la orquesta”, dijo entre risas Gino, quien apadrinó al grupo iqueño.

-Ahora estás figurita…

Me he hecho el bypass gástrico. Me operé por salud, estaba con sobrepeso y las rodillas me dolían. Tuve que operarme por mi bienestar y el de mi familia, estaba con triglicéridos. Ahora estoy contento y feliz. También hago ejercicios.

-A diferencia de algunos de tus colegas, te mantienes alejado de los escándalos…

Por mi familia y mis hijas, espero que ellas se sientan orgullosas y no recordar al Gino antiguo que estaba en escándalos. Ahora me dedico a mi trabajo y familia. Jamás dejaría a mi familia por otra mujer.(J.Aspilcueta)