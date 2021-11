Gino Assereto cumple otro de sus sueños al lanzar su nuevo tema «Bendecido»

Compartir Facebook

Gino Assereto sigue con su camino en la música y recientemente acaba de lanzar su nuevo tema «Bendecido», que es una sensación en las plataformas digitales.

Esta es su tercera canción del año y tiene un estilo rap, en el que habla sobre todos los logros que quiso tener desde pequeño y lo fue cumpliendo poco a poco.

«Yo soy una persona muy soñadora que le pongo acción para cumplir mis sueños. Desde chiquito soñaba con escribir mis propias canciones, cantar, que la gente escuche, tomarme fotos con ellos o firmar autógrafos, todo eso se dio con la ayuda de Dios», contó el cantante.

Reveló que a pesar de que existieron personas que le pusieron piedras en el camino, siempre salió adelante por el empuje que le ponía a sus actividades.

«Eso no me bajoneó para nada porque siempre fui soñador, como que estaba en un concierto cantando con toda la gente, así que he podido sobrepasar muchas cosas. Los sueños sí se hacen realidad, pero si le pones acción. Bajo mi experiencia les doy ese impulso a mis seguidores», comentó.

Es así que Assereto recomendó a sus seguidores que luchen por sus sueños y que nadie los detenga, tal como dice en su single «Bendecido».

Para cerrar el año, Gino aseguró que sacará otra canción en dupla con su hermano Jota Benz.

MUNDIAL DE ESTO ES GUERRA

De otro lado, Gino Assereto señaló que el último viernes se sintió muy emocionado por el trofeo que obtuvo el elenco peruano de «Esto es guerra» al imponerse de manera categórica a «Guerreros Puerto Rico».

«Me tenían con el corazón en la mano, pero contento. En la semana los visité y la adrenalina era intensa. Al productor Peter Fajardo le decía que quería competir una prueba, pero no se podía. Los muchachos se sacaron la espina de lo que sucedió en México cuando no pudieron ganar. Esto es guerra es un dream team y venga quien venga nadie les gana si lo agarran bien preparados», dijo.

En ese sentido, el exguerrero sugirió que se debería realizar un mundial de competencia con los diferentes países que tienen la franquicia del reality de América TV.

«Estas competencias internacionales le gusta a la gente y eso se ve reflejado en el rating. Pienso que se debería realizar un mundial con México, Puerto Rico, Colombia, Perú, y la copa se quede en nuestro país», recomendó.

En caso se diera esta competencia, el ‘Tiburón’ manifestó que le encantaría volver, ya que es un deportista de toda la vida. «Me muero de ganas estar ahí, si necesitan de mí siempre estaré», acotó.