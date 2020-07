Compartir Facebook

Ex de Jazmín Pinedo compartió revelador mensaje en Instagram tras ampay de conductora ingresando al departamento de su ex.

El chico reality Gino Assereto colgó una foto en Instagram después del ampay de Jazmín Pinedo con su ex Jesús Neyra en su departamento. En la imagen que compartió el ‘Tiburón’ se le ve bastante desmejorado y reveló que viene sufriendo de problemas emocionales.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que no son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades”, se lee al inicio de la publicación.

“Nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo. No me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo. Hoy estoy donde estoy y llegué en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente”, agregó.

Dicha publicación generó que los seguidores del chico reality mostrarán su preocupación por su salud, pues muchos consideran que el ampay de Jazmín con su ex ha perjudicado emocionalmente al modelo.

CAMBIA DE LOOK

El modelo sorprendió en sus historias de Instagram al lucir la cabellera rubia y manifestó que todos los tratamientos estéticos a los que se viene sometiendo lo hace con todas las medidas de seguridad debido a la pandemia.

Gino Assereto reveló que padece hepatitis y por eso su ausencia en “Esto es guerra”

Tras el ampay que protagonizó Jazmín Pinedo ingresando al edificio donde vive su expareja Jesús Neyra, Gino Assereto reapareció tras varias semanas de ausencia en “Esto es guerra” y reveló que padece una enfermedad. “Les cuento de que hace unas semanas me empecé a sentir mal, literal mal, y decidí hacerme unos chequeos médicos”, contó el competidor a través de su cuenta de Instagram.