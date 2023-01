Gino Assereto manda indirecta a Jazmín tras oficializar a su nuevo galán

Compartir Facebook

El modelo envió un contundente mensaje a través de Instagram, luego de que su ex pareja publicara una foto con su nueva pareja.

El chico reality sorprendió a todos sus seguidores con una fuerte indirecta a su expareja Jazmín Pinedo, quien publicó recientemente una foto en compañía de su nueva pareja: “Cuando hay comprensión consciente, amar es también dar un paso al costado para que la otra persona continúe su camino y sea feliz”, escribió.

Esta indirecta sorprendió a los conductores de Amor y fuego, quienes indicaron que sería para Jazmín Pinedo: “Esta frase que dijo Gino pareciera por lo que leo, pareciera como que si él ha estado atrás y ya se rindió, ‘ya pues, si tú eres feliz, ya ni modo’, me da la sensación”, indicó Gigi.

A lo que Rodrigo dijo lo siguiente: “Y ya se rindió ¿no? Yo también creo lo mismo, me ha dejado esa ‘yo ya me cansé de insistir, de apostar por nosotros y ya me toca dejarte que seas feliz porque eso también es amor’, me parece una confesión importante”, comentó.

LA CHINITA CONFIESA ESTAR ENAMORADA

Jazmín Pinedo reveló que por fin le dio una nueva oportunidad al amor tras su relación fallida con el padre de su hija Gino Assereto.

Cómo se recuerda en el 2020 la chinita terminó su relación con el ex chico reality, sin embargo, a pesar de su separación ambos quedaron en buenos términos por el bien de la crianza de su menor hija.

Es así que en el programa de la Chola Chabuca la conductora de televisión confirmo que se encuentra nuevamente enamorada.

Aún no se sabe la identidad este nuevo galán, sin embargo, se sabe qué es un hombre uruguayo quién le robó el corazón a la popular ‘Chinita’.

“Hoy por hoy, te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo estoy en una posición de no negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento”, dijo Jazmín.