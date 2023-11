Gino Assereto responde a Jazmín Pinedo tras acusarlo de infiel con Katia Palma: «Ganas no me faltaban»

El famoso chico reality Gino Assereto no se quedó callado y salió al frente para desmentir a Jazmín Pinedo, quien soltó la bomba de que siempre sospechó que Gino le fue infiel con la simpática Katia Palma. Sin embargo, Gino sorprendió al revelar que sí le atraía Katia. Te contamos los detalles.

¿Qué dijo Gino Assereto?

Gino Assereto, sin pelos en la lengua, soltó la verdad: «ganas no me faltaban». El guerrero rompió su silencio y se puso en el ojo del huracán para aclarar las acusaciones de la madre de su hija Jazmín Pinedo.

Pero, ¿cómo empezó todo? Jazmín Pinedo soltó la bomba en el programa «Más Espectáculos», soltando: «Cuando éramos pareja, siempre sospeché que me era infiel con Katia Palma. Es más, tengo hasta la seguridad, por eso Katia Palma y yo no nos llevamos bien. Ahí nomás, gracias». ¡La revelación dejó a todos boquiabiertos!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América Espectáculos y + Espectáculos (@aespectaculos)

La respuesta de Gino fue directa y clara. Confirmó coqueteos, pero nada más con Katia. «No es verdad, pero ganas no me faltaban. Le tiraba maicito. Infidelidad, no. Soy un hombre fiel, cuando tengo pareja respeto mucho», enfatizó el chico reality.

Mira también: “Mi vida, mi pimpollo”: Katia Palma se desvive en elogios por Gino Assereto en Esto es Guerra

Pero eso no es todo. Gino también habló sobre la supuesta enemistad entre Jazmín Pinedo y Katia Palma. «La chica lo hace por molestar, es la primera vez que me entero de eso, yo pensaba que se llevaban bien. ¿Quién se lleva mal con Katia? Si se llevan mal que no me eche el pato ahí que asuma las responsabilidad y consecuencias», sentenció Assereto.

¿Jazmín les daría su bendición?

¿Y qué dijo Katia Palma al respecto de una pelea con Jazmín Pinedo? La comediante desmintió cualquier conflicto con Jazmín y hasta elogió a Gino: «Eso es mentira, porque hemos trabajado juntas. A mí me cae súper bien. Yo no tengo nada en contra de ella. La quiero un montón, me parece una gran compañera».

¡Pero eso no es todo! No descarta un romance con Gino, diciendo que si eso sucede, ¿Jazmín le daría su bendición?. Por ello, Katia le dijo que responda si le daría su bendición. Segundos después, Jazmín Pinedo contestó las declaraciones de ambos.

Mira también: ¡Lo sufre el Perú! Gino Assereto publica misterioso mensaje sobre Esto es Guerra ¿y anuncia su retiro del reality?

«Gino se hace el loco, si sabe que es broma, escucha te le dedico (Suena : No te creas tan importante). No te creas tan importante, si sabes que es broma, cuando Gino y yo eramos pareja ellos se molestaban mucho, se tiraban maicito, pero yo participaba en la broma (…) ubícate», manifestó.

Sobre si les daría la bendición, Jazmín Pinedo aseguró que recibiría con gusto a Katia en su casa si en algún momento llega a estar con su expareja. «Si esto se diera, imagínate, si Katia Palma fuera pareja de Gino, yo le abro las puertas de mi casa, le preparo el desayuno, porque para todo lo que me ha traído… La verdad, que ahí si aceptaría abrir las puertas de mi casa. Yo la adoro y la quiero mucho», acotó.