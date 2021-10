Gino Assereto revela que le pidió ‘matri’ a Jazmín Pinedo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ex chico reality confesó que le pidió la mano a su ex pareja hace seis años y que asume su culpa al no cumplir con su palabra.

Tras las declaraciones de Jazmín Pinedo sobre que Gino la ‘estafó’ con el matrimonio, el modelo se pronunció en el programa “En Boca de Todos”.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

El ‘tiburón’ aseguró que sí le pidió matrimonio hace seis años, pero que no cumplió con su palabra en casarse con la popular ‘Chinita’, por lo que hizo ‘mea culpa’.

“Eso es lo que lla piensa, opina, yo no tengo nada que hablar, pero no lo comparto. Yo cometí un error. Sí te pedí matrimonio, pero no voy a hablar a detalle porque creo que no es el momento, pero si algo que yo cometí fue un error, quizá de adelantarme a algo. Quizá fueron las emociones, pero si es algo que lo he pensado”, comentó.

El ex chico reality pidió disculpas a su ex pareja por no cumplir con su palabra: “Eso fue hace seis años. Ella no es culpable de nada. Yo igual si esas palabras son profundas, le puedo pedir disculpas, no quise ocasionar eso. Le deseo lo mejor, siempre se lo he deseado”, concluyó

JAZMÍN ‘ECHA’ A GINO

La popular ‘Chinita’ Jazmín Pinedo reveló mediante un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram que nunca se casó con Gino Assereto.

Resulta que una anónima llegó hasta las redes sociales de la exconductora y le preguntó si volvería a contraer nupcias. Jazmín, sin pelos en la lengua, sorprendió con su respuesta: “ja,ja,ja,ja, yo nunca me casé. ¡Gino me estafó!”.

Además, la expresentadora de Esto es guerra también informó a los usuarios que la siguen Instagram que disfruta de sus vacaciones en Miami, Estados Unidos.

Se supo también, que su hija se encuentra con su padre, Gino Assereto, y dijo que ya retornará en los próximos días. “Creo que me cuesta a mi más que a ella, un tiempo con papi nunca está mal, de hecho quedarme más días, pero no aguanto mucho, la extraño!”.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin