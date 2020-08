Gino Assereto sigue amando a Jazmín Pinedo: “Amar va más allá”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El chico reality Gino Assereto sorprendió al hablar de sus sentimientos por su ex pareja, la conductora Jazmín Pinedo, con quien mantuvo 7 años de relación y fruto de su amor, nació su hija khaleesi.

La confesión del popular ‘Tiburón’ llegó cuando Sheyla Rojas le preguntó si “ama” a la presentadora de ‘Esto es guerra’.

“Para mí la china es una persona muy especial, es la mamá de mi hija, no tenemos por qué llevarnos mal, al contrario. Me vengo con ella al canal todos los días, me regreso con ella y así (…)”, indicó Assereto.

“En una entrevista me preguntaron si amo a la china y yo a la china la amo. Amar para mi va más allá que un simple sentimiento, la respeto, la comprendo, la entiendo, la acepto, y para mí eso es amor”, añadió.

Mira también: ‘Peluchín’ vacila a Yahaira por usar ropa de la ‘Foquita’: «Anda metiendo mano en el armario de su Jefri»

NO DESCARTÓ VOLVER CON ‘CHINITA’

Al ser consultado si hay una posibilidad de retomar su relación con la ‘Chinita’, Gino respondió: “En este momento estoy enfocado en mis cosas. Creo que por primera vez le estoy dando verdadera importancia a mi vida. He aprendido a conocerme, a quererme, a respetarme y he encontrado cosas maravillosas en mí”.

“Creo que ha llegado el momento de conocer al Gino Assereto que está adentro. Me siento feliz conmigo mismo y creo que eso es lo principal para mí, amarme. Si yo me amo, voy a poder amar al resto”, agregó.

Mira también: Korina feliz porque su hija no nacerá en el ‘cumple’ de Alejandra

JAZMÍN ES LA ÚLTIMA MUJER QUE HA BESADO

Asimismo, Gino confesó que a la última mujer que ha besado es a Jazmín y hace un año no besa a ninguna mujer tras terminar con la conductora.

“A la China la besaba mañana, tarde y noche. (Jazmín Pinedo) ha sido la última persona con la que he estado, por eso. Desde que hemos terminado no he vuelto a besar a nadie más”, indicó Assereto.

Mira también: Beto Ortiz reaparece tras dar positivo COVID-19: “Saldré victorioso de esta batalla”