Gino Assereto sobre Jazmín en EEG: «Volteé a un lado y no la vi»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El día de su presentación como nuevo participante de Esto es Guerra, Gino Assereto se refirió a la situación de su expareja Jazmín Pinedo en la conducción del reality y confesó que la buscó con la mirada de un lado a otro, pero que no la ubicó.

El hermano de Jota Benz señaló que pese a que la ‘Chinita’ no se encuentre nuevamente en el reality, todavía mucho por delante debido a que es bastante joven. Cabe recordar que Jazmín apenas tiene 30 años.

“Justo hoy me presentaron, volteé a un lado y a otro (y no la vi) No te voy a mentir que se le extraña. Ella es joven tiene para rato”, mencionó al respecto.

Mira también: Magaly Medina le dio con palo a Jazmín Pinedo: “No superó a sus antecesoras”

MAGALY LE DIO CON PALO

Fiel a su estilo, Magaly Medina se refirió a la ausencia de Jazmin Pinedo en la conducción de Esto es Guerra y destacó que ella ‘nunca pudo superar a sus antecesoras’, en referencia a Johanna San Miguel y María Pía Copello.

“Jamás su presencia superó a ninguna de sus dos antecesoras, su presencia fue más bien inadvertida, pasó como agua tibia. La presencia de Gian Piero Díaz fue más bien fundamental, pero ella no pasó al punto que pensaron en traer a Johanna San Miguel”, enfatizó.

“Ella nunca salió ganando en las comparaciones, le faltó trascender. Esto no era un programita tipo “Mujeres al mando” donde nadie trasciende”, agregó.

Mira también: Mario Irivarren sancionado en EEG: ‘¿Podemos hablar de una mala influencia?’