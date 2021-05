Compartir Facebook

Gino Assereto está en problemas y es que, tras su negativa a participar de un reto de 40 metros de altura, le costó su pertenencia a Esto es Guerra, luego de que el Tribunal decidiera su eliminación definitiva.

El integrante de los combatientes no tuvo más opción que aceptar su descalificación del equipo y del programa, ya que no tuvo el valor de aceptar el reto de 40 metros de altura, que ponía en peligro su vida.

“Pueden hacer lo que deseen. Me muero de miedo, no puedo, estoy congelado. Si ellos (el tribunal) piensan que, al no pasar esto por un temor, significa que tengo que dejar el programa, que tomen la decisión, pero en realidad no me pueden poner en este compromiso», retó Gino Assereto a las cámaras.

«Si no pasas el circuito, pasas a zona de riesgo», respondió el Tribunal y, casi de inmediato, reveló que fue eliminado de la competencia.

MAGALY SEÑALA QUE ÉL VIVE PENDIENTE DE JAZMÍN PINEDO

Magaly confirma que Assereto está cada día más flaco y más ojeroso y que se pintó el cabello para poder llamar la atención.

La Urraca quedó impactada al ver la fotografía de Gino Assereto donde aparece totalmente desnudo. Según la conductora, Gino habría cambiado mucho tras su separación con Jazmín Pinedo pero todavía tendría esperanzas de volver con ella.

“Es muy confuso esta situación donde ambos son padres, de repente todavía ahí guarda en el fondo de su corazón esa esperanza de volver con la mamá de su pequeña y volver a ser una familia como antes”

