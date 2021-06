Gino Pessaresi hace el pare a Mario Hart por decir que hay fraude

Compartir Facebook

Mario Hart no acepta los resultados de los votos contabilizados al 99% por la ONPE que hasta ayer daban como perdedora a su candidata Keiko Fujimori.

A través de sus redes sociales el integrante de ‘Esto es guerra’ expresó que para él hubo fraude e instó a sus seguidores a “defender sus votos” en las calles. “¿Vamos a permitir este FRAUDE? ¡Claro que NO! ¡De nosotros depende!”, escribió en su Instagram oficial junto a un video donde explica sus razones para creer que ocurrió un ‘fraude’.

Sin embargo, el exchico reality y Bronca por ONPE co-animador de ‘En boca de todos’, Gino Pesaressi, le hizo ‘el pare’ con un contundente mensaje y le aconsejó que evite hacer tal afirmación sin tener pleno conocimiento del trabajo de la ONPE en las elecciones 2021.

“Mario con todo cariño, anda averigua cómo es que realmente funciona el conteo de la ONPE. Decir “fraude” o “robo” con tanta tranquilidad en estos momentos es lo que menos necesita la gente. No pidamos democracia solo cuando queremos ganar.

Un poquito más de temple para asumir lo que venga y más consecuencia en nuestros actos… Saludos”, señaló Pesaressi. Sin embargo, Hart no se quedó callado y respondió: “Gino Pesaressi, peleo por lo que me parece justo. No sé que tanto conocimiento puedas tener de la ONPE tampoco, en todo caso no me acomodo tan rápido”.

