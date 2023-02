Gino pide disculpas en sus redes por altercado con una mujer

Compartir Facebook

Un bochornoso momento vivió el chico reality al ser abordado por una mujer que quiso tomarse con él.

Como se sabe el ex de Jazmín Pinedo bajaba de un taxi cuando una mujer le dijo «sobrado» por no acceder a una foto con ella.

De inmediato Gino no se quedó callado y respondió fuerte y claro: «Tanto me has juzgado sin conocerme».

Es así que la señora lo tildó de ‘malcriado’ por lo que el cantante quedó avergonzado por la mujer.

Pide disculpas en redes

Sin embargo, después de haber recibido diversas críticas a favor y en contra de la actitud del «Tiburón», Gino ofreció una disculpa.

«Ante las imágenes que circulan en redes sociales, en donde no accedí a tomarme una foto con un grupo de personas, me gustaría expresar mi más sinceras disculpas con lo ocurrido”, escribió Assereto.

Sus seguidores lo respaldaron y aplaudieron su manera de asumir su mala actitud.

«Quiero reiterar mi respeto y agradecimiento al público, sé que me debo a ustedes y día a día trabajo en mí para ser y ofrecer lo mejor, nuevamente las disculpas del caso”, agregó.