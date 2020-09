Compartir Facebook

Luego que el chico reality Gino Assereteo ‘explotara’ contra el tribunal de ‘Esto es guerra’ por cambiarlo al equipo de los Combatientes, muchos cibernautas criticaron la actitud del popular ‘Tiburón’ y le recordaron que trabajó en ‘Combate’.

“Señores del tribunal con todo respeto entonces para qué gane. Gane para irme a un equipo donde no quiero estar. Antes de empezar la competencia se dijo que el competidor que ganaba escogía (su equipo)”, protestó ayer Gino en el programa de América Televisión, generando una ‘ola’ de ataques en su contra.

SE DEFIENDE

Tal fue la cantidad de críticas, que el modelo utilizó su cuenta de Instagram para pedir perdón a sus seguidores del fenecido reality de ATV.

“Para toda la familia de ‘Combate’: Quiero pedirles disculpas por la manera como me expresé hacía ustedes ayer. Mi ego me jugó una mala pasada y no lo supe controlar en ese momento. ¡La decisión me sorprendió! ¡No me esperé el cambio!”, indicó el ex de Jazmín Pinedo.

“Yo trabajé años en ‘Combate’, (…) le guardo mucho cariño. ‘Combate’ fue Una etapa muy bonita que me permitió seguir creciendo como persona. Yo por ‘Combate’ y por ‘EEG’ siento agradecimiento, cariño y respeto”, añadió.

MANDA INDIRECTA

Asimismo, aclaró que nada de lo que dijo en ‘Esto es guerra’ “es personal” y aprovechó en mandar un ‘misil’ a sus compañeros de ‘Esto es guerra’, pues muchos a pesar de haber perdido continúan en sus mismos equipos.

“Fue un error mío y trajo una consecuencia negativa. Estoy en el juego y enfocado en mis puntos. Posdata: suerte para quienes pierden y les dan premio, qué palta recibir premio de esa manera”, finalizó.

SE PELEÓ CON PANCHO

Cabe mencionar, que después de la decisión del tribunal el chileno Pancho Rodríguez dio la bienvenida a Assereto al equipo, pero Gino se mostró fastidiado y le contestó: “Las oportunidades me las gano yo y en estos momentos no quiero ir para allá”.

