Gino revela que lloró por una mujer en su adolescencia: “Me fui moqueando”

Bienvenido al club. El chico reality, Gino Assereto, reveló que, al iniciar su adolescencia comprendió lo que el amor puede causar. Sin embargo, lo entendió de una mala manera, pues le rompieron el corazón a una corta edad.

En una entrevista para “Estas en todas”, la expareja de Jazmín Pinedo confesó que a los 12 años sufrió su primera decepción amorosa. De joven estuvo tan enamorado de una chica que debía hacer largos viajes para verla, a pesar de no estar en una relación.

“Me moría por ella. Iba todos los fines de semanas, viajaba 20-25 minutos para ir a verla. Siempre conversaba con sus amigas para que me hagan el “bajo”. (…) Nunca se lo dije. Pasaron 2 meses y comenzó a salir con otro chico. Me puse muy mal”, contó Gino Assereto.

Afortunadamente para el “chico reality”, la relación de su “amada” no prosperó y terminaron por lo que trató de aprovechar su oportunidad. No obstante, la joven le daría una respuesta negativa, haciéndolo llorar por días.

“Dije: este es mi oportunidad. Me voy a declarar. Fui seguro de mí mismo, con toda la actitud, pero me dijo: Uy, Gino, lo que pasa es que acabo de salir de una relación y en este momento no puedo estar con nadie. Yo: sí, claro, nos vemos. Me fui, pero me fui moqueando todo el camino”, finalizó su triste historia Gino Assereto.

